Тиждень тому все було хитко: Кулеба сказав, що стало переломним моментом у наданні кандидатства в ЄС

Тиждень тому все було хитко: Кулеба сказав, що стало переломним моментом у наданні кандидатства в ЄС

Також глава МЗС назвав список країн-скептиків, які спочатку не підтримували надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Нещодавній візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва став переломним моментом у процесі ухвалення Євросоюзом рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарофону.

"Ще тиждень тому все було досить хитко. Але дотиснули, докрутили, переконали і сьогодні почалася нова епоха. Вона називається дуже коротко: "Україна – це Європа ", – сказав Кулеба.

За словами міністра, список країн-скептиків, які не підтримували надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, відомий давно.

"Це зокрема, Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія, - всі вони мали певні бачення. Німеччина також була в цьому таборі", – зазначив очільник МЗС.

Кулеба відзначив позитивну роль президента Франції Еммануеля Макрона в ухваленні цього рішення і звернув увагу, що саме під час головування Франції Україні надали статус кандидата на вступ до ЄС.

Міністр зізнався, що переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва минулого четверга і їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським.

"Можу привідкрити лаштунки, в пятницю наступного дня була оприлюднена позиція Європейської комісії. Але в четвер, на момент візиту лідерів, ще остаточної версії цього документу не було. Це був дуже крихкий процес, але все вдалося", – сказав голова МЗС.

Кулеба пожартував, що сьогодні кожен українець заслужив випити келих шампанського, але завтра потрібно знову братися до боротьби.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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