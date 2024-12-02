То що ж було у загадковій валізі Шольца: канцлер відкрив таємницю

Зауважимо, що валіза Шольца вже спричинила хвилю нових мемів у Мережі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на питання яке сьогодні зацікавило багатьох українців і німців – то що ж він привіз у своїй таємничій сріблястій валізі, яку помітили в руках політика, коли він сходив з поїзда.

Про це Шольц коротко відповів під час спільної з президентом Зеленським пресконференції у Києві сьогодні, 2 грудня.

"Наскільки детально ви це хочете знати?", – перепитав Шольц у журналістки.

Така репліка канцлера розсмшила присутніх і зокрема президента Зеленського.

"Це ті речі, які беруть в дорогу. Те, у що потрібно перевдягатися... білизна та все інше, що вам потрібно", – відповів канцлер Німеччини.

"Ця сцена розповідає дві речі про українців. По-перше, що навіть майже через три роки після початку агресивного конфлікту Росії проти їх країни вони все ще знаходять у собі сили жартувати. По-друге, що їхні очікування від Німеччини, як і раніше, високі. Чи зможе Шольц виправдати їх?", – коментує інцидент німецьке видання Der Spiegel.

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УКРАЇНЦІВ ЗДИВУВАЛА ВАЛІЗА ШОЛЬЦА! Стало відомо, що він в ній привіз

Зауважимо, що валіза Шольца вже спричинила хвилю нових мемів у Мережі.

Фото: Європейська правда

Нагадаємо, що сьогодні, 2 грудня, до Києва з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він розповів, що Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу.

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