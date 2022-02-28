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"Тобі треба зайти в бункер і застрелитися нах...й!", - Данилко емоційно звернувся до Путіна

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"Тобі треба зайти в бункер і застрелитися нах...й!", - Данилко емоційно звернувся до Путіна

Андрій Данилко / УНІАН

Артист порівняв Путіна з Гітлером.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, емоційно звернувся до президента-агресора Володимира Путіна й порадив йому застрелитися – щоб бути вже повністю подібним із Гітлером.

"Якщо він така пародистка, Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Я кажу, що якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером до кінця, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися нах...й!", - сказав Далинко в ефірі телеканалу "Київ".

Артист згадав, що бачився з Путіним 2004 року на закритій вечірці.

"Якби я знав, що таке буде, я б його вбив", - зазначив Данилко.

Раніше Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець.

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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