"Тобі треба зайти в бункер і застрелитися нах...й!", - Данилко емоційно звернувся до Путіна

"Тобі треба зайти в бункер і застрелитися нах...й!", - Данилко емоційно звернувся до Путіна

Артист порівняв Путіна з Гітлером.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, емоційно звернувся до президента-агресора Володимира Путіна й порадив йому застрелитися – щоб бути вже повністю подібним із Гітлером.

"Якщо він така пародистка, Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Я кажу, що якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером до кінця, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися нах...й!", - сказав Далинко в ефірі телеканалу "Київ".

Артист згадав, що бачився з Путіним 2004 року на закритій вечірці.

"Якби я знав, що таке буде, я б його вбив", - зазначив Данилко.

Раніше Вєрка Сердючка показала окупантам середній палець.