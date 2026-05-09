Точка неповернення 2026: експерт спрогнозував, що чекає на Росію

Російське суспільство входить у фазу критичного зламу. Якщо раніше у росіян була ілюзія перемоги, то сьогодні головним маркером реальності стала теза: війна не припиниться, поки диктатор Путін залишається при владі.

Про це у своєму аналізі політичних процесів у РФ пише голова аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Від «Київ за три дні» до «скільки можна воювати»

На його думку, росіяни усвідомили: війна триватиме доти, доки живий Путін.

«Це важливий зсув в свідомості на фоні того, що війна є непопулярною, є страх мобілізації і очікування нової війни в Балтиці», — зазначив експерт.

Денисенко зазначає, що за останні п’ять років російська масова свідомість пройшла шлях від імперської пихи до глухого кута.

2021 рік: «Нас всі бояться».

2022–2024 роки: «Ми швидко переможемо».

2025 рік: «Щось іде не так».

2026 рік: «Війна триватиме стільки, скільки буде живим Путін».

Роль російських еліт

«Далі йде розвилка — або народ ламають або він починає отримувати певну субʼєктність. Що важливо, цю субʼєктність відчувають завжди еліти, які також можуть дещо по-іншому почати себе поводити», — зазначає політолог.

За прогнозом Денисенка, до кінця 2026 року реальна підтримка Володимира Путіна може обвалитися до критичної позначки. Якщо на останніх виборах реальний показник складав близько 72%, то за нинішньої динаміки Росія прийде до моделі: 50% — за Путіна, 40% — проти, 10% — «поза політикою».

Експерт припускає, що опозиція до Путіна буде розділена між лібералами та «ура-патріотами».

Путін хоче купити лояльність «ура-патріотів»

За словами експерта, путінський режим вже зараз спробує купити «ура-патріотів» участю в політиці. Вже є напівофіційна заява про те, що 20% думи РФ буде віддано учасникам війни.

Війна в Кремлі: Кірієнко проти Бєлоусова

На думку політолога, російська система не готова до повернення мільйона людей з армії. За інформацією Денисенка, зараз триває запекла боротьба між куратором внутрішньої політики Сергієм Кірієнком та міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим за те, хто буде «головним по ветеранам».

«Бєлоусов тут, безумовно, не самостійна фігура, а просто фронтить групу силовиків, які хочуть обмежити роль Кірєнка у внутрішній політиці. Думаю, в результаті, Путін якісь повноваження забере в Кірієнка, але залишить систему внутрішнього конфлікту між цими гравцями. Але, що важливіше: ця модель, як мінімум, на цьому етапі не усуває широкої опозиційності до Путіна і не дозволяє, поки що, маргіналізувати велику частину ура-патріотів», — зазначає експерт.

Більше того, він зауважує, що лише мінімальна частина ура-патріотів хоче безкінечної війни Путіна.

Денисенко вважає, що смерть путінського режиму багато в чому буде залежати від того, чи обʼєднаються ліберали та внутрішньокремлівська опозиція.

«Режим не може не реагувати на все те, що зараз відбувається внизу. При цьому єдина форма реакції, яку розуміє режим — закручування гайок і репресії. А це в свою чергу, прискорить розрив між народом і владою. При цьому, нам варто розуміти: зменшення підтримки Путіна не означає, що народ готовий до поразки в тому значенні, як вони її розуміють», — підсумував Вадим Денисенко.

