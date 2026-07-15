"Точка відліку": Зеленський назвав момент, після якого Путін може різко загострити війну

Війна РФ проти України / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що парламентські вибори в Росії, заплановані на вересень, можуть стати точкою відліку для нової ескалації війни з боку Кремля.

Під час спілкування з журналістами у середу, 15 липня, глава держави припустив, що після виборів російський президент Володимир Путін може вдатися до посилення мобілізації.

За словами Зеленського, сам результат голосування не вплине на подальші дії Кремля, оскільки він, на його думку, буде визначений заздалегідь. Водночас президент зазначив, що в окремих регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях дедалі більше людей виступають за припинення війни через її безпосередні наслідки.

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«Результат виборів ніяк не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів. Але те, що це лінія відліку, після якої Путін може робити якісь ескалаційні кроки, — безумовно», — заявив Зеленський.

Президент припустив, що одним із таких кроків може стати нова хвиля мобілізації в Росії.

«Ми розуміємо, що це може бути посилення мобілізації. Збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти. Думаємо про це, до таких кроків треба готуватись», — наголосив глава держави.

Водночас Зеленський застеріг, що Кремль може вдатися й до інших форм ескалації, зокрема спроб демонстрації військових успіхів або посилення тиску на інші держави.

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«Є інші ескалаційні можливості, які є у Путіна. Будь-що, що можна продемонструвати і потім продати як перевагу на полі бою або перемогу десь. Де це може бути, на якусь країну він може тиснути, я не можу сказати. Ми повинні готуватись до будь-яких викликів», — підкреслив президент.

Водночас він зазначив, що Україна продовжує власні операції, які, за його словами, можуть спонукати Кремль до переговорів.

Зеленський також повідомив, що вже поділився з керівництвом Європейського Союзу та президентом США своїм баченням кроків, які можуть прискорити готовність Росії до переговорного процесу.

Нагадаємо, попри авторитарний характер російського режиму, Путін досі уникає оголошення нової хвилі мобілізації через побоювання непередбачуваної реакції суспільства.

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