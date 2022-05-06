"Точно не прощаємося": Єрмак поговорив з Анджеліною Джолі і розкрив теми розмови

"Точно не прощаємося": Єрмак поговорив з Анджеліною Джолі і розкрив теми розмови

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з кіноакторкою та послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліною Джолі. Зокрема, обговорили необхідність практичних кроків для вирішення проблем, з якими стикаються українські діти через війну.

Єрмак зауважив, що саме на його запрошення Джолі раніше відвідала Україну з гуманітарною метою.

Про це керівник ОП написав у Мережі 6 травня.

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"Джолі провела в нашій країні два дні, зустрічалася з людьми та дітьми, які були змушені покинути власні домівки через війну, спілкувалася з волонтерами. Дуже важливо, коли така натхненна людина спілкується з тими, кому важко. Позитивні емоції важливі в складні часи", – йдеться у повідомленні.

Єрмак повідомив, що під час розмови з Джолі обговорив необхідність практичних кроків для вирішення проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми.

За словами голови ОП, акторка готова взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу. Окремим питанням є діти, які залишилися без опіки, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Єрмак також розповів Джолі та закликав долучитися до ініціативи United24, яка дозволяє допомогти Україні вдекілька кліків.

"Дякую Анджеліні Джолі за візит і чудову розмову. Точно не прощаємося", – зауважив керівник ОП.

Нагадаємо, що тиждень тому Анджеліна Джолі завітала на захід України, а саме до Львова. Там акторка в районі Сихова зайшла до кав'ярні, після чого відвідала львівський залізничний вокзал. Джолі зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Крім того, завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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