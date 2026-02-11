Коли будуть вибори / © ТСН

Вибори з референдумом щодо мирного плану не відбудуться ні у травні цього року, ні у найближчі місяці.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко.

Він пояснив, що вибори і референдум в Україні можуть відбутись лише в разі узгодження мирної угоди між Росією і Україною при посередництві США. Проте наразі він не бачить жодної прямої передумови для такої мирної угоди «взагалі в найближчі місяці». Навпаки, набагато більш вірогідний сценарій — що мирні переговори вкотре завершаться нічим.

Фесенко певен: якщо ключовою темою мирних переговорів і надалі буде територіальне питання і російська вимога про виведення українських військ з Донбасу, то глухий кут в мирних переговорах є неминучим.

«З чим я можу погодитись, так це з тим, що в президентській команді можуть бути плани про поєднання президентських виборів і всеукраїнського референдуму про затвердження мирної угоди. Але, якщо не буде мирної угоди, то, відповідно, не буде предмету для референдуму. А якщо не буде припинення бойових дій, то неможливо буде провести нормальні вибори, та й референдум також», — зазначив політолог.

Крім того, Фесенко зауважив, що, навіть у разі укладання мирної угоди, неможливо відразу розпочати виборчий процес і вибори за 60 днів. На його думку, Україна наразі абсолютно не готоа до будь яких виборів і референдуму в організаційному, технічному, фінансовому і правовому сенсі.

«Керівники ЦВК і майже всі експерти з питань виборчого права і виборчих процедур стверджують, що для підготовки і проведення повоєнних виборів після припинення воєнного стану потрібно не менше півроку. Наскільки мені відомо, така саме думка панує і в робочій групі, яка була створена Верховною Радою», — каже політолог.

Чи буде голосування онлайн

Щодо голосування в режимі онлайн, то і в експертному і в політичному середовищі до цього ставляться вкрай критично. І вже згадана робоча група Верховної Ради не підтримує цю ідею», — зазначає Фесенко.

Чи готується Офіс президента до виборів

Фесенко заявив, що не бачить жодної готовності до виборів (зокрема і в політтехнологічному плані) з боку Офісу президента.

«Хтось там може і малює красиві презентації про підготовку до президентських виборів і референдуму, але жодних ознак реальної практичної роботи в цьому напрямку не спостерігається. Тому вибори в травні — це абсолютно нереальна історія», — підсумував він.

Нагадаємо, британське видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський 24 лютого може оголосити про підготовку до президентських виборів та всеукраїнського референдуму через тиск з боку США. Проте сам глава держави спростував цю інформацію.