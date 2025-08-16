ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Точно знімуть: Лавров очікує скасування санкцій після саміту на Алясці

Лавров заявив, що очікує, що США скасують деякі санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Трампа.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров припустив, що за результатами зустрічі Трампа і Путіна з Росії знімуть деякі санкції.

Про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ.

«Вони точно їх знімуть, принаймні деякі, це точно», — сказав Лавров.

Нагадаємо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.

