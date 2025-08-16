- Дата публікації
Точно знімуть: Лавров очікує скасування санкцій після саміту на Алясці
Лавров заявив, що очікує, що США скасують деякі санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Трампа.
Глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров припустив, що за результатами зустрічі Трампа і Путіна з Росії знімуть деякі санкції.
Про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ.
«Вони точно їх знімуть, принаймні деякі, це точно», — сказав Лавров.
Нагадаємо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.