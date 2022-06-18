Токаєв відмовився приймати російський орден Олександра Невського: у Кремлі відхрещуються

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився прийняти російський орден Олександра Невського, яким його запропонували нагородити у Кремлі.

Втім глава Казахстану вирішив не приймати жодних нагород, поки перебуває на посаді. Так заявляють у його пресслужбі.

Про нагородження Токаєва написав у своєму Telegram-каналі політолог Єрбол Єділов.

"Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека президент відмовився від найвищого киргизького ордена Манас першого ступеня", - написав він.

Інформацію підтверди речник Касим-Жомарта Токаєва Руслан Желдібай у відповідь на запит Tengrinews.kz.

До слова, орден Олександра Невського можуть вручати іноземним політичним діячам, зокрема, за досягнення у розвитку багатостороннього співробітництва з РФ У пресслужбі Токаєва кажуть, що перед російською нагородою політик уже відмовився від нагороди під час візиту до Бішкека.

Своює чергою, у Кремлі зауважують, що нагороджувати президента Казахстан не планували. "Я не знаю, звідки ця інформація, бо жодного нагородження і не планувалося. У планах такого не було", - повідомив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков в коментарі російському ЗМП.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського президента Володимира Путіна заявив, що його країна не визнає державності так званих "ДНР" та "ЛНР". Таку заяву він зробив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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