Токаєв закликав Путіна «заморозити війну» в Україні: у Києві зробили несподівану заяву

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Міністерство закордонних справ України підтримало пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який звернувся до Путіна із закликом «заморозити війну«.

Про це повідомив т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Він назвав послання президента Казахстану російському диктаторові «своєчасним та мудрим».

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«Ми вдячні президенту Токаєву за те, що він сказав Путіну, що настав час зупинити війну. Реалістичне, своєчасне та мудре послання. Україна запропонувала зупинити війну на нинішніх лініях фронту та звернутися до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру», — підкреслив він.

Сибіга зауважив, що речник Путіна Пєсков вже відхилив пропозицію президента Казахстану.

Він закликав західних партнерів до більшого тиску на Росію, щоб та погодилася «на реалістичні мирні пропозиції».

Токаєв закликав Путіна «заморозити війну» в Україні — що відомо

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним закликав його «заморозити війну» і перейти до переговорів. Він сказав російському диктатору, що не розуміє причин військових дій в Україні.

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Путін відреагував на пропозицію Токаєва та, очікувано, відкинув її. Очільник Кремля заявив, що Росія повинна досягти своїх цілей на полі бою.

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