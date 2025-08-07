Токсичні стосунки Трампа та Путіна: в Independent пояснили їхню небезпеку для Заходу

Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © ТСН

Саміт між президентами США та РФ щодо миру в Україні мав би стати історичним моментом для оптимізму, однак від Лондона до Токіо керівники розвідок затамували подих через побоювання, що ця зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може нагадувати побачення агента з його куратором.

Про це пише Independent.

Фаворит Кремля

Оглядач видання Сем Кілі стверджує, що хоча немає доказів, що Дональд Трамп «працює» на Володимира Путіна, є багато фактів, які підтверджують, що він підтримує кремлівську повістку. Зокрема, Трамп робив усе можливе, щоб завадити Україні захищатися від російської агресії, скорочував постачання зброї та обмежив доступ до даних американської розвідки під час контрнаступу. Він також публічно ображав українського президента та звинувачував його у ризику розв’язати третю світову війну.

Тим часом Путін, колишній агент КДБ і майстер маніпуляцій, одержимий ідеєю повернення України до сфери впливу Росії. Він ніколи не приховував своїх амбіцій. Путін був у захваті від Brexit, оскільки це послабило Європейський Союз, а також втручався у вибори у США у 2016 році.

Недовіра Заходу та послаблення демократії

Трамп, своєю чергою, послаблював американську демократію, що грало на руку Путіну. Трамп чинив тиск на судову систему, ігнорував демократичні норми та збагачував свою сім’ю під час президентства.

Крім того, розвідувальна мережа «П’яти очей», що об’єднує США, Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію, працює під напругою, адже її учасники не довіряють Трампу. Журналіст зазначає, що Трамп має звичку розголошувати секретні матеріали та зберігати їх в неналежних місцях.

Перша зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі у 2018 році тривала понад дві години, і на ній був присутній лише один американський перекладач, чиї нотатки Трамп забрав після зустрічі. Коли його запитали, чи погоджується він із висновками розвідки США щодо втручання Росії у вибори, він відповів: «Президент Путін каже, що це не Росія. Я не бачу жодних причин, чому це була б вона».

Ілюзія санкцій та напруга в НАТО

Журналіст також вказує на те, що хоча Трамп і погрожував Путіну санкціями, вони, найімовірніше, виявляться «беззубими» і не матимуть істотного впливу на Росію. Трамп не обіцяв поновити постачання зброї Україні та надавати війська для гарантування миру в майбутньому.

Через політику Трампа між членами НАТО наросла напруга, і лідери Альянсу більше не сприймають США як надійного союзника.

«Відносини Трампа з Путіним токсичні для Заходу, для Європи та підривають основи демократії», — резюмує Сем Кілі.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна наступного тижня стане вирішальною для подальшого сценарію війни в Україні. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, «територіальне питання» є ключовим елементом припинення війни.