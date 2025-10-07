"Томагавки" для України: експерт пояснив, чи вплинуть натяки Трампа на Путіна

Ракета "Томагавк" / © Getty Images

Натяки президента США Дональда Трампа на передавання Україні “Томагавків” не змусить російського лідера Володимира Путіна зупинити війну. У диктатора немає стимулу цього робити.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики.

«У мене дуже недобрі відчуття, що Путін не збирається цього робити. У нього зараз мотивації припиняти війну не додалося, у порівнянні з минулим роком. Відтак немає гарантій, що він це зробить найближчі місяці», — сказав він.

Експерт зазначив, що припинення війни може спричинити внутрішню політичну кризу в самій Росії. На його думку, це змусить суспільство ставити питання до влади. Як наслідок, Путін може втратити її.

«То чому йому приняти війну, яка є стримуючим фактором для таких запитань?», — завершив експерт.

Раніше йшлося про те, що епопея з надання Україні ракет “Томагавк” від США може затягнутися на місяці.

Усе через підхід Трампа. Річ у тім, що це йдеться насамперед про засіб тиску на Путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім посилення наших військових здібностей.

“Швидше за все, постачання та використання ракет буде дуже поступовим. Спершу ракети нам дадуть, але кілька штук, або кілька десятків, але стріляти ними відразу не дозволяти і подивуватися за реакцією кремля. Якщо реакції не буде — зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори — радіус зможемо трохи збільшити, а постачання трохи зростатиме», — каже нардеп Єгор Чернєв.