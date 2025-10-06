"Томагавки" для України: Волкер розкрив, як брехня Путіна змусила Трампа змінити рішення

Курт Волкер / © Associated Press

Нетерпіння президента США Дональда Трампа щодо Володимира Путіна, який, за словами колишнього спецпредставника США Курта Волкера, “збрехав” про свої наміри щодо переговорів, може стати каталізатором для постачання Україні потужних ракет “Томагавк”.

Про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю Euronews.

Обман, який зачепив Трампа

Курт Волкер, який був спецпредставником Трампа з переговорів щодо України, вважає, що президент Росії Володимир Путін особисто підвів американського президента.

Волкер розповів, що 19 серпня, після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, американський президент прийняв у Білому домі Володимира Зеленського та лідерів ЄС. На цій зустрічі Трамп публічно заявив про намір організувати зустріч Путіна з Зеленським. Цю обіцянку, за словами Волкера, Путін дав Трампу під час телефонної розмови.

Однак Кремль відтоді неодноразово відкидав можливість особистої зустрічі з Зеленським, з участю Трампа чи без нього.

“Він [Путін] змусив Трампа видаватися слабким, а Трамп не любить мати вигляд слабкого, тому тепер це його особисте питання”, — заявив Волкер.

Саме цей “особистий момент” може спонукати адміністрацію США розглянути можливість відправлення Україні ракет “Томагавк”.

Ракети як інструмент для переговорів

Волкер вважає, що рішення про надання ракет великої дальності мотивоване не лише особистим розчаруванням Трампа, а й розрахунком.

“Цілком можливо, що США відправлять 'Томагавки' до України”, — сказав Волкер, пояснюючи, що обговорення ракет великої дальності знову “залучить” Путіна і “змусить його укласти угоду”.

Крім того, Волкер вважає, що президент США має “транзакційну” мотивацію, оскільки його цікавлять гроші. Зв'язок Трампа з політикою означає, що він також мотивований продажем ракет великої дальності.

За словами Волкера, “Трамп засмучений. Путін пообіцяв йому, що проведе переговори та зустрінеться з Зеленським. Він [Путін] зробив це, коли Трамп був із європейськими лідерами в Білому домі. Він зателефонував Путіну, і той погодився”.

Ексспецпредставник також додав, що якщо вторгнення до України закінчиться, пріоритетом Трампа стане можливість зняти санкції з Росії та заробити гроші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною потужної зброї від Сполучених Штатів. Провідний співробітник НАУ, авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що, ймовірно, йдеться про далекобійні крилаті ракети Tomahawk і Barracuda.