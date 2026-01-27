"Томагавки" для ЗСУ: у Вашингтоні обговорюють план ударів углиб РФ, щоб змусити Путіна до миру

Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати активізували стратегію тиску на Кремль, аби змінити хід війни в Україні.

Про це пише Kyiv Post.

На тлі нескінченних російських атак та непоступливості Москви, у США закликають змінити тактику. Впливова група адвокатів України у Вашингтоні наполягає, що переговори стануть можливими лише після суттєвого посилення ЗСУ. Їхній головний козир — план надання Києву далекобійних крилатих ракет Tomahawk, що здатні докорінно змінити баланс сил.

Реклама

Варто зазначити, що у центрі цієї кампанії перебуває Ден Райс, президент Американського університету в Києві і колишній спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ. Він нещодавно зустрівся віч-на-віч з міністром оборони Пітом Гегсетом і, за його словами, провів всебічну дискусію про війну.

Райс, один із закулісних архітекторів попередніх спроб домогтися схвалення США для касетних боєприпасів і ракет ATACMS, тепер вважає, що настав момент для чогось набагато сміливішого — невеликої, нерозкритої кількості крилатих ракет «Томагавк» наземного базування, здатних наносити удари вглиб Росії. Він нагадав, що вже існують наземні пускові установки, здатні запускати ці ракети, які називаються «Тайфунами».

Райс сказав: «Путін реагує тільки на силу. Якщо він не погодиться на мир, то, на мій погляд, президент Трамп з високою ймовірністю схвалить „Томагавки“.

У чому реальна сила Tomahawk

Райс відмовився детально розповідати про відповіді Гегсета, назвавши більшу частину розмови конфіденційною, проте розкрив, що саме він пропонував.

Реклама

За його словами, він прямо попросив Гегсета надати Україні «Томагавки» — нехай навіть «невелику, нерозголошувану кількість».

«Навіть невелика кількість, успішно випущена вглиб Росії, чинитиме величезний тиск на Путіна. Кілька „Томагавків“ зроблять те саме. Дальність дії настільки велика, що Росія просто не може захистити всі свої критично важливі об’єкти», — підкреслив він.

Райс зазначив, що політична проблема, пов’язана з впровадженням нової зброї, завжди є першою перешкодою.

«Перша окрема зброя будь-якої нової системи озброєння завжди є найскладнішою з політичної точки зору. Але як тільки ви переступаєте поріг — зриваєте печатку — дискусія на цьому закінчується. І тоді це вже не дискусія. Ми бачили це з кожною системою озброєння: HIMARS, касетні боєприпаси, танки Abrams, танки Leopard, 120-мм танкові снаряди з збідненим ураном, ATACMS з дальністю польоту 165 км, ATACMS з дальністю польоту 300 км, F-16, і тепер „Томагавк“. Росіяни протестують проти „червоних ліній“… ми відправляємо перші зразки в Україну… і тоді дискусія закінчується», — пояснив він.

Реклама

Реальна сила цих ракет, за словами Райса, полягає не в завданих ними збитках, а в створюваній ними невизначеності.

«ATACMS змусили Росію перенести свої аеродроми, командні центри і склади на відстань понад 300 кілометрів. Це тактичне питання. „Томагавк“ — стратегічна система. Чотири тисячі кілометрів. Його можна відправити з Києва до Москви», — пояснив він.

«Трамп вірить у шок і тиск»

Відзначається, що те, чи схвалить президент Дональд Трамп такий крок, залишається відкритим і глибоко спірним питанням всередині його власної адміністрації. Деякі чиновники стверджують, що інстинкт президента уникати втягування і ескалації, як і раніше, переважає.

Високопосадовець адміністрації Трампа попередив, що «удари на далекі відстані по Росії ризикують зірвати будь-який дипломатичний шлях ще до його початку».

Реклама

«Президент Трамп хоче важелів впливу, а не спіралі», — сказав він.

Інші, близькі до команди національної безпеки, бачать ситуацію інакше. Помічник сенатора з питань оборони заявив, що пропозиція Райса привертає увагу саме тому, що вона відповідає стилю ведення переговорів Трампа.

«Президент вірить у шок і тиск. Це важіль. Реальний важіль», — зазначив він.

Стверджується, що на Капітолійському пагорбі ця ідея більше не обмежується аналітичними центрами і колами прихильників.

Реклама

Помічник сенатора-республіканця заявив, що дебати навколо «Томагавків» відображають зростаюче розчарування безвихідною ситуацією.

«Якщо мета полягає в тому, щоб змусити Путіна вибирати між ескалацією і переговорами, то це саме те, що потрібно. Це говорить Москві, що притулок зник», — сказав він.

За даними Kyiv Post, тепер Райс намагається відтворити тиск з боку еліти, який допоміг розблокувати танки «Леопард» два роки тому.

«Європейці повинні вимагати їх. Адже саме європейцям доведеться фінансувати ці „Томагавки“, так що, по суті, саме європейці повинні виступати за них і фінансувати їх. Переважна більшість європейських партнерів твердо підтримують перемогу України і щедро фінансують український бюджет. Але вони не виступають за „Томагавки“ і не фінансують їх. Це стратегічна невідповідність їх заявленої мети — перемозі України. Україна не може перемогти, спираючись тільки на оборону», — сказав він.

Реклама

«Томагавки» для України

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови Кремля від мирної угоди Сполучені Штати мають різко змінити політику щодо Росії і надати Україні ракети «Томагавк». «Я б пішов ва-банк, якби Путін сказав „ні“, — сказав сенатор.

Але як стало відомо, Стів Віткофф одним дзвінком зірвав постачання Tomahawk Україні. Він фактично зірвав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, давши поради помічнику президента РФ Юрію Ушакову щодо телефонної розмови російського та американського лідерів.