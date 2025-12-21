«Томагавки» і захоплення кораблів з нафтою РФ: сенатор Грем закликав Трампа йти "ва-банк"

Ліндсі Грем / © Associated Press

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови Кремля від мирної угоди Сполучені Штати мають різко змінити політику щодо Росії і надати Україні ракети «Томагавк».

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За словами Грема, якщо Путін скаже «ні» мирній угоді, Сполученим Штатам потрібно «кардинально змінити правила гри». Зокрема надати Україні ракети «Томагавк», щоб ЗСУ вразили заводи з виробництва безпілотників та ракет, які існують у Росії.

«Я б пішов ва-банк, якби Путін сказав „ні“, — каже сенатор.

Грем сподівається, що якщо Путін і цього разу відмовиться від миру, то Трамп нарешті підпише законопроєкт про санкції проти РФ. Сенатор пропонує захоплювати кораблі з російською нафтою.

«Якщо цього разу він скаже „ні“, ось що, сподіваюсь, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, що має 85 співавторів і вводить тарифи на країни як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей, і найголовніше— конфіскує кораблі з санкційною російською нафтою, як це робиться у Венесуелі», — зазначив він.

На думку Грема, мирна угода має унеможливити новий напад Росії на Україну. Цього можна досягти завдяки розміщенню європейських військ та наданню Києву реальних гарантій безпеки.

Він додав, що без посилення тиску з боку США Путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території України.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що саме українська делегація обговорює в США на переговорах.