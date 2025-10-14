Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп близький до ухвалення історичного рішення — надати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk. Цей крок має подвійний стратегічний ефект: посилити обороноздатність України та натиснути на Німеччину, яка далі вагається щодо передавання Києву своїх ракет Taurus, аби «піти за прикладом США».

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на власні джерела.

Трамп близький до ухвалення рішення про передавання Україні ракет Tomahawk. За словами західних чиновників, поштовхом до цього стали нові масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Знайомі з перебігом переговорів джерела видання кажуть, що цей крок має подвійний стратегічний ефект: посилити обороноздатність України й водночас натиснути на європейських союзників, передусім Німеччину, яка продовжує вагатися щодо передавання своїх ракет Taurus, аби «піти за прикладом США».

Передавання Tomahawk із дальністю польоту до 1550 миль (майже 2500 км) стане помітним розворотом у політиці Вашингтона, який, на думку Трампа, може зрушити з місця європейські сумніви.

Перші результати такого тиску вже помітні: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 жовтня оголосив, що планує обговорити з президентом США «наші спільні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти припинити війну в Україні».

Останні висловлювання Трампа свідчать про зростальне роздратування через небажання Росії вести мирні переговори. Це може стати поштовхом до кардинального рішення — дозволити постачання далекобійної зброї, попри попередження Москви, що це «зруйнує двосторонні відносини».

Підкреслюючи свою позицію, Трамп 12 жовтня заявив: «Я міг би сказати [Росії]: „Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм Tomahawk“. Tomahawk — неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії не потрібно [бачити] це».

Як зазначають джерела Kyiv Post, такі заяви мають подвійний тиск — і на Москву, і на західних партнерів, які досі зволікають.

Президент аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард переконаний, що передавання Україні Tomahawk може стати «смертельним ударом для російських нафтопереробних потужностей».

Він також наголосив: «Якщо США нададуть Україні Tomahawk, це різко посилить тиск на Німеччину, яка досі відмовляється передати Taurus попри дедалі більший тиск«.

«Цей крок радикально змінить стратегічний баланс, особливо щодо Керченського мосту,» — підсумував експерт.

Нагадаємо, 17 жовтня президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. За інформацією видання Axios, політики обговорять можливість передавання Україні ракет Tomahawk.

Зеленський зазначив, що говорити про конкретну кількість Tomahawk і їхні можливості наразі зарано, оскільки ці деталі обговорюватимуться під час особистої зустрічі з Трампом. Щодо фінансування, президент України назвав три «непогані» варіанти: розширення програми НАТО для потреб держави, прямий «Мегаділ» і використання заморожених активів РФ.

Своєю чергою у Кремлі не припиняють озвучувати свої погрози. Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив що постачання Україні Tomahawk «може погано скінчитися».