Tomahawk для України: у Путіна сказали, як будуть реагувати

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росія нібито "належним чином" відреагує на можливе передавання США Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

"Росія належним чином реагуватиме на можливе передавання Tomahawk Києву", - цинічно заявив Пєсков.

Реклама

Втім, представник “фюрера” не вказав на подробиці можливої ​​реакції.

Нагадаємо, Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Втім, остаточне рішення ще не ухвалене. Очікується, що нові можливості значно спростять ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів та електростанцій.

Зауважимо, спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив, що президент України Володимир Зеленський попросив Tomahawk під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом. Втім, додав він, остаточне рішення про постачання цієї передової системи ухвалюватиме очільник Білого дому. Келлог також наголосив, що Tomahawk є "передовою ракетною системою у США" і "ймовірно, однією з наших висококласних систем".