Ракети Tomahawk для України / © Associated Press

Обговорення американських ракет Tomahawk — це радше сигнал Росії про можливість їх появи на озброєнні України, ніж безпосереднє рішення про передачу.

Про це в прямому етері телеканалу «Еспресо» заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань оборони Єгор Чернєв.

«Я можу коментувати лише те, що дозволено. Ви ж розумієте: передача озброєння — надзвичайно чутливе питання, яке потребує ретельної підготовки. Tomahawk — це не черговий зразок зброї, що може бути наданий Україні. Це зовсім інший рівень ескалації. Йдеться про далекобійну зброю — ракети середньої дальності з радіусом ураження до 2,5 тисячі кілометрів. Це крилаті ракети», — наголосив парламентар.

Він підкреслив, що Tomahawk не варто порівнювати з дронами-камікадзе.

«Йдеться не про апарати, що несуть 20–50 чи навіть 100 кг вибухівки. Кожна ракета може містити сотні кілограмів бойової частини залежно від модифікації. Тому нинішні дискусії — це радше політичний сигнал Кремлю. Якщо виникне потреба, Tomahawk з’являться в Україні. Діючий президент США Дональд Трамп готовий ухвалювати такі рішення, і ми також не будемо вагатися у застосуванні цієї зброї по території Російської Федерації — аж до Уралу, а можливо, і далі», — зазначив Чернєв.

За словами депутата, обговорення Tomahawk відображає не лише військові перспективи, а й дипломатичний тиск.

«Якщо Путін не зрозуміє, що ескалація може мати двосторонній характер, тоді гра йтиме за іншими правилами. Він може запускати свої „шахеди“ по території НАТО, але й Сполучені Штати здатні завдавати ударів своїми ракетами — під нашим контролем — глибоко в тил Російської Федерації. І це знищуватиме її можливості вести війну», — підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН порушив питання щодо можливості передавання Україні американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки розглядають передавання Україні крилатих ракет Tomahawk, що здатні знищувати цілі на дистанції до 2500 кілометрів.