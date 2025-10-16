Tomahawk - новий страх Путіна: що насправді стоїть за істерикою Кремля через ці ракети

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль продовжує свої риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити США від продажу ракет Tomahawk Україні.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю, яке має назву «Європа хоче перетворити конфлікт в Україні на війну Трампа», заявивши, що продаж США цих ракет «буде ескалацією, і дуже серйозною». Мовляв, такий крок «завдати колосальної шкоди» нормалізації американсько-російських відносин і підірве двосторонні покращення, досягнуті з часів адміністрації експрезидента Джо Байдена.

“ISW продовжує оцінювати, що Кремль проводитиме рефлексивну контрольну кампанію, щоб стримати США від дозволу на продаж ракет Tomahawk Україні, загрожуючи погіршенням відносин Вашингтона та Москви”, - наголошують у звіті.

Тим часом аналітики оцінюють, що надання Tomahawk не приведе до значної ескалації війни, а натомість постачання ракет далекої дальності буде відображати використання РФ відповідних російських крилатих ракет далекої дальності проти України.

Росія регулярно використовує широкий спектр таких крилатих, порівнянних з Tomahawk. Це крилаті ракети серії Х, «Калібр», аеробалістичні «Кинжалі», балістичні та крилаті ракети «Іскандер», які враг застосовує в ударах по Україні.

Аналітики зауважують, що Росія використовує більшість цих ракет від 2022-го для ударів по Україні та почала розгортати крилаті ракети «Іскандер-К» 2023-го. Крім того, окупаційна армія здійснила безпрецедентний удар балістичними ракетами середньої дальності за допомогою балістичної ракетної системи «Горішник» із кількома незалежно націлюваними роздільними головками (РГЧ) у листопаді 2024 року.

Далекобійність та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволяти ЗСУ нанести значний вред ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі, Республіка Татарстан, та авіабаза «Енгельс-2» у Саратов запускають крилаті ракети повітряного базування під час російських ударів по Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, мовляв, певною мірою ухваливши рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. В адміністрації “фюрера” РФ Володимира Путіна відреагували на ці заяви, вкотре заявивши, мовляв, це означатиме “ескалацію конфлікту”.