"Тон не відповідав нейтралітету": у Білому домі вражені заявою Бразилії про війну в Україні

Сполучені Штати Америки вважають позицію міністра закордонних справ Бразилії Мауери Віейри щодо повномасштабного вторгнення до України такою, що не відповідає тону нейтральної держави.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Нас вразив тон учорашньої пресконференції міністра закордонних справ (Бразилії – ред.), який не відповідав тону нейтралітету й натякав на те, що Сполучені Штати і Європа не зацікавлені в мирі або те, що ми розділяємо відповідальність за війну. І ми вважаємо, по правді, що це явно невірна позиція», - сказала представниця американської адміністрації.

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна за вибором російського диктатора Путіна закінчилася, та підтримують заклик президента України Володимира Зеленського про справедливий і міцний мир на основі Статуту ООН, а також принципів суверенітету й територіальної цілісності.

Речниця Білого дому додала, що Америка і Євросоюз активно закликали Путіна утриматися від повномасштабної агресії, принаймні з середини 2021 року, і докладали відповідних зусиль після початку цієї війни.

«На жаль, РФ не виявила зацікавленості у припиненні свого неспровокованого вторгнення»,- пояснила Жан-П’єр.

Вона резюмувала, що США продовжать працювати із союзниками й партнерами, «щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії».

Нагадаємо, що президент Бразилії вважає, що якщо у США припинять говорити про продовження війни, то таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже, за його словами, "мир в інтересах всього світу".

У США відреагували на таку заяву і додали, що Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні.

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