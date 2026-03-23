Максим Жорін

Перебіг бойових дій безпосередньо впливає на позицію Росії щодо переговорного процесу.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в інтерв’ю на каналі «Армія TV».

За його словами, російська сторона продовжуватиме війну доти, доки матиме навіть незначні успіхи на фронті.

Жорін зазначив, що попри публічні заяви про готовність до перемовин реальних змін у підходах Росії не спостерігається.

«Росіяни не демонструють жодної зацікавленості. Попри публічний образ нібито готовності до миру фактично вони залишаються на тих самих позиціях і продовжують бойові дії», — сказав він.

На думку військового, ключовим фактором є динаміка на полі бою: саме вона визначає, чи готова РФ змінювати свою риторику.

Він підкреслив, що зупинка просування окупаційних сил може вплинути на тональність майбутніх переговорів.

Умова стримування ворога

Жорін також наголосив, що Україна має потенціал для стримування російських військ, однак для цього необхідне суттєве посилення армії та впровадження сучасних технологічних рішень.

За його словами, саме якісна модернізація війська може стати ключем до стабілізації ситуації на фронті.

Нагадаємо, справжні мирні перемовини з Росією стануть можливими лише тоді, коли Сили оборони України зможуть повністю зупинити просування окупаційних військ, змусивши їх перейти в глуху оборону.