Тон Трампа знову пом'якшав: The Times про те, чому нові санкції проти РФ найменш реалістичні

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з “фюрером” РФ Володимиром Путіним минула дуже добре”. Ба більше - замість того, щоб запровадити проти Росії санкції, очільник Білого дому заговорив про можливість РФ вести бізнес зі Штами після закінчення війни.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання наголошує, що після телефонної розмови з російським диктатором тон американського лідера знову став м’якшим. Трамп, імовірно, відступає від участі США в переговорах щодо України і це є вигідним для Путіна, йдеться у статті.

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“Ще краще для Путіна те, що він, схоже, також відмовився від участі США в переговорах, припустивши, що їх може провести Папа Римський у Ватикані, і заявивши, що це буде “узгоджено між двома сторонами, як це тільки можливо”, - наголошує автор матеріалу.

Зауважимо, що президент США уперше закликав до 30-денного припинення вогню в березні цього року. Відтоді Путін відхилявся від цієї ідеї, ухилявся і створював перешкоди. Диктатора робив усе, окрім прийняття перемир’я, пише The Times. Ця затримка дозволила військам Москви сконцентруватися для нового наступу.

“Після розмови Трампа і Путіна слабка надія на нові санкції США проти РФ і посилення рішучості американського лідера виглядає менш імовірною, ніж будь-коли”,- резюмує видання.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що мирна угода Трампа і Путіна приречена. Адже розмова телефоном президента США президентом-диктатором РФ не принесла жодного прориву. Цей діалог мав стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована припинити війну.

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Натомість Європа готує нові санкції проти Росії. Європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Трампа з Путіним.

Дата публікації 20:58, 19.05.25 Кількість переглядів 18 Просто зараз! Трамп говорить з Путіним щодо перемир'я