"Тонко нагадав": Зеленський запросив додому "деяких людей, яких побачив через екран" на конференції в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

Президент зауважив, що через екран на конференції він побачив "багатьох людей, яких би хотів запросити додому".

Про це Володимир Зеленський сказав 4 липня під час свого виступу на конференції у швейцарському місті Лугано.

"Я запрошую вас усіх у нашу прекрасну державу. Найкращу в світі. В Україну. Щоб працювати разом з нами. На початку виступу пан президент (Швейцарії - ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Доволі велику. І я б хотів запросити деяких людей, яких я побачив з екрану. І я їх не бачив усі ці місяці війни. Я б їх теж хотів запросити додому, в Україну. Бо у нас відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, що це так важливо. Я так тонко їм нагадав", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня починається конференція з відбудови України після вторгнення Росії. Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій.

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