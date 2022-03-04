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Торгова палата США закликає міжнародні компанії припинити роботу в Росії

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Торгова палата США закликає міжнародні компанії припинити роботу в Росії

pixabay.com

Представник організації наголошує, що країні-агресору треба оголосити торговельний бойкот.

Керівник Американської торгової палати в Україні Енді Гундер закликав компанії з США та інші міжнародні компанії не співпрацювати з Росією через її вторгнення в Україну. 

Про це він написав у Facebook.

"Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі у 21 столітті", – наголосив Гундер.

Нагадаємо, станом на 4 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня міжнародних компаній.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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