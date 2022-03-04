Торгова палата США закликає міжнародні компанії припинити роботу в Росії

Представник організації наголошує, що країні-агресору треба оголосити торговельний бойкот.

Керівник Американської торгової палати в Україні Енді Гундер закликав компанії з США та інші міжнародні компанії не співпрацювати з Росією через її вторгнення в Україну.

Про це він написав у Facebook.

"Компанії США повинні припинити наживатися в державі-парії, яка вбиває безневинних жінок і дітей та атакує атомну електростанцію в Європі у 21 столітті", – наголосив Гундер.

Нагадаємо, станом на 4 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня міжнародних компаній.