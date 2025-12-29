- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 3 хв
"Торгівля" голосами у Раді: ЗМІ назвали імена нардепів, яких викрило НАБУ
За інформацією видання, НАБУ оголосило підозри п’ятьом депутатам «Слуги народу».
Сьогодні, 29 грудня, НАБУ і САП повідомили, що викрили групу народних депутатів з 5 осіб, які платили своїм колегам за голоси у Верховній Раді.
Видання «РБК-Україна» дізналося прізвища фігурантів схеми.
За даними видання, НАБУ викрило таких депутатів:
Євген Пивоваров;
Ігор Негулевський;
Ольга Савченко;
Юрій Кисель;
Михайло Лаба.
Що про них відомо
Євген Пивоваров
Євген Пивоваров — член комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ. Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
За інформацією видання «Голка», він був одним із засновників житлово-будівельної компанії у Харкові. Вона у 2018 році фігурувала у скандальних схемах, пов’язаних із законністю передачі землі кооперативу вартістю близько 10 млн гривень.
У 2025 році голосував за ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.
Ігор Негулевський
Ігор Негулевський — народний депутат України IX скликання, обраний по мажоритарному округу (Миколаївська область) як безпартійний. Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань автомобільного транспорту.
Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Негулевський увійшов до списку нардепів, які, попри мільйонні статки у деклараціях, беруть майже максимальні компенсації за житло від держави.
У ЗМІ нагадують, що через його допис про допомогу мобільного шпиталю у м. Баштанка 6 червня 2022 року по зазначеним у цій акції координатам російськими військами було завдано удару трьома крилатими ракетами.
Юрій Кісєль
Юрій Кісєль — народний депутат України IX скликання, заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.
Родом з Кривого Рогу. Голова Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу».
У листопаді 2025 року прізвище Кісєля фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»),
Ольга Савченко
Ольга Савченко — заступниця голови фракції «Слуга народу». За інформацією «Чесно», до обрання у Раду працювала юристкою у науково-виробничій компанії «Ірком — ЕКТ».
Влітку цього року також голосувала за скандальний законопроєкт, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.
Михайло Лаба
Михайло Лаба — політик із Закарпаття, де і обрався до Ради по мажоритарному округу. Колишній Невицький сільский голова (2010-2015). Селище Невицьке розташоване за 12 км від Ужгорода поблизу словацького кордону.
Лаба є членом комітету парламенту з питань бюджету. Також є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
Сам Лаба у коментарі «Новини Закарпаття» відкинув усі звинувачення, назвавши їх «спробою дискредитації парламенту та частиною інформаційної атаки».
Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП уже заявляли, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.
За інформацією ZN.UA, нардеп Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як «Юзік», встиг виїхати з України. У НАБУ офіційно заявили, що жодних обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова («Юзіка») не проводиться.