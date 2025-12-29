"Торгівля" голосами у Раді: ЗМІ назвали імена нардепів, яких викрило НАБУ

НАБУ оголосило підозри п’ятьом депутатам / © Associated Press

Сьогодні, 29 грудня, НАБУ і САП повідомили, що викрили групу народних депутатів з 5 осіб, які платили своїм колегам за голоси у Верховній Раді.

Видання «РБК-Україна» дізналося прізвища фігурантів схеми.

За даними видання, НАБУ викрило таких депутатів:

Євген Пивоваров;

Ігор Негулевський;

Ольга Савченко;

Юрій Кисель;

Михайло Лаба.

Що про них відомо

Євген Пивоваров

Євген Пивоваров — член комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ. Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

За інформацією видання «Голка» , він був одним із засновників житлово-будівельної компанії у Харкові. Вона у 2018 році фігурувала у скандальних схемах, пов’язаних із законністю передачі землі кооперативу вартістю близько 10 млн гривень.

У 2025 році голосував за ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Ігор Негулевський

Ігор Негулевський — народний депутат України IX скликання, обраний по мажоритарному округу (Миколаївська область) як безпартійний. Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань автомобільного транспорту.

Згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО, Негулевський увійшов до списку нардепів, які, попри мільйонні статки у деклараціях, беруть майже максимальні компенсації за житло від держави.

У ЗМІ нагадують, що через його допис про допомогу мобільного шпиталю у м. Баштанка 6 червня 2022 року по зазначеним у цій акції координатам російськими військами було завдано удару трьома крилатими ракетами.

© УНІАН

Юрій Кісєль

Юрій Кісєль — народний депутат України IX скликання, заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Родом з Кривого Рогу. Голова Дніпропетровської обласної організації партії «Слуга народу».

У листопаді 2025 року прізвище Кісєля фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»),

Ольга Савченко

Ольга Савченко — заступниця голови фракції «Слуга народу». За інформацією «Чесно», до обрання у Раду працювала юристкою у науково-виробничій компанії «Ірком — ЕКТ».

Влітку цього року також голосувала за скандальний законопроєкт, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

© УНІАН

Михайло Лаба

Михайло Лаба — політик із Закарпаття, де і обрався до Ради по мажоритарному округу. Колишній Невицький сільский голова (2010-2015). Селище Невицьке розташоване за 12 км від Ужгорода поблизу словацького кордону.

Лаба є членом комітету парламенту з питань бюджету. Також є президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування

Сам Лаба у коментарі «Новини Закарпаття» відкинув усі звинувачення, назвавши їх «спробою дискредитації парламенту та частиною інформаційної атаки».

© Facebook-сторінка Михайла Лаби

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП уже заявляли, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.

За інформацією ZN.UA, нардеп Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як «Юзік», встиг виїхати з України. У НАБУ офіційно заявили, що жодних обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова («Юзіка») не проводиться.