Торнадо в Чехії та саміт країн Європейського союзу: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати
- Як мінімум одна людина загинула в результаті сильного торнадо на південному сході Чехії. Читати далі –>
- Глави держав і урядів Євросоюзу на саміті в Брюсселі обговорили та відхилили ініціативу канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про проведення зустрічі лідерів країн Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Читати далі –>
- Європейська рада доручила Єврокомісії та голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю розробити варіанти санкцій на випадок дій Росії, які Євросоюз вважатиме ворожими. Читати далі –>
- Остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Криму було прийнято прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном. Про це інформує The Daily Telegraph з посиланням на джерело в міністерстві оборони королівства. Читати далі –>
- В Ізраїлі з початку наступного тижня жителі знову повинні будуть носити маски в приміщеннях через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта". Читати далі –>