Тотальна секретність і високі ризики: як організовувався історичний візит Зеленського до США

Візит Зеленського до США було організовано за лічені дні в режимі тотальної секретності. Про те, кого будуть везти до США, не знали навіть пілоти американського військового літака.

Коли військовий літак США приземлився на злітній смузі в Польщі, екіпаж літака вважав, що забиратиме посла США в Україні та кількох високопоставлених українських чиновників. Однак серед делегації опинився президент України Володимир Зеленський.

Американське видання The Washington Post розкрило всі невідомі раніше подробиці візиту Зеленського до Вашингтону.

Поїздку організували за лічені дні, і лише вузька група Білого дому та інших високопоставлених чиновників адміністрації знала про плани двох лідерів. Щоб уникнути витоків інформації та інших ризиків для безпеки, представники США заявили, що більшість спілкування з командою Зеленського відбувалося особисто, а пані посол США Бріджит Брінк зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського в Києві.

Лише за три дні до того, як Зеленський мав прилетіти до Вашингтону, офіційні особи Білого дому попередили невелику групу лідерів Конгресу, зокрема спікерку Палати представників Ненсі Пелосі, щоб вони могли організувати його виступ на спільній зустрічі Конгресу.

Фото: Associated Press

"Сама його (Зеленського - ред.) присутність є нагадуванням про те, наскільки небезпечно нехтувати силою ідеї України. Його країна мала впасти протягом кількох днів. Він мав бути мертвим, якби залишився в Києві. Його слова були ефективними, але сама присутність Зеленського в Конгресі через рік після вторгнення само по собі має дійсно потужний сигнал", — каже сенатор Кріс Мерфі, який був присутній на виступі Зеленського в Конгресі.

За словами офіційних осіб США, Зеленський протягом кількох місяців давав зрозуміти Байдену, що хоче здійснити свій перший візит до Сполучених Штатів за межі України, але ситуація з безпекою в Україні робила таку поїздку майже неможливою до цього часу. До кінця листопада розмови стали більш серйозними, а останнім поштовхом стала телефонна розмова між двома президентами 11 грудня.

У середу, 14 грудня, Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення. Через два дні глава держави погодився. У неділю, 18 грудня, високопосадовці США отримали інформацію, що поїздка офіційно підтверджена, і Зеленський прибуде до Вашингтона за три дні.

Коли Зеленський повернувся до Києва від лінії фронту, він сів на потяг до польського кордону, де його підібрала машина, організована офіційними особами США, яка доставила Зеленського до аеропорту в Жешуві. Через одинадцять годин після того, як військовий літак США вилетів з Польщі, Зеленський приземлився на базі Joint Base Andrews, де на нього чекала червона доріжка та делегація офіційних осіб США.

Потім Зеленського та його помічників доправили до Блер-хауса, гостьового будинку президента, навпроти Білого дому, де майорів український прапор. Зеленський мав можливість прийняти душ і відпочити перед зустріччю з Байденом, а всю українську команду перевірили на ковід.

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На Капітолійському пагорбі візит Зеленського заскочив зненацька більшість законодавців. Деякі вже виїхали з Вашингтона на свята і поспішали повернутися до виступу. Пелосі та її помічники тримали інформацію в таємниці, а високопосадовці в Палаті представників і Сенаті не знали про плани двої держав.

Фото: Associated Press

Пелосі зробила свій внесок у жовтні, щоб закласти основу для можливого візиту Зеленського. Тоді вона зустрілася з Русланом Стефанчуком, спікером українського парламенту, у Загребі (Хорватія). Спочатку Пелосі думала, що Зеленський може поїхати до Вашингтона в жовтні або листопаді, і вона підтримувала тісний контакт з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, допоки поїздка не була завершена.

Після повернення Зеленського до України, він сказав, що залишає Вашингтон "з хорошими результатами — з тим, що дійсно допоможе".

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