Тотальний контроль за надрами: Київ був шокований масштабом вимог адміністрації Трампа

США в угоді з Україною про корисні копалини прагнули встановити тотальний контроль над рідкісними металами та критично важливими матеріалами, такими як літій, графіт та уран. Київ був шокований масштабом вимог США щодо корисних копалин.

Про це пише Washington Post.

Один із українських чиновників сказав виданню, що був "приголомшений масштабом вимог адміністрації Трампа".

"Він порівняв це з тим, як європейці ділили африканські колонії у 18 столітті, і сказав, що це також може призвести до того, що право на розробку ресурсів України буде підписано на десятиліття без жодних гарантій того, що інвестори справді їх розроблятимуть", - сказав український представник.

Ще один український чиновник сказав, що США домагаються встановлення контролю над рідкісними металами та матеріалами – такими як літій, графіт та уран.

Однак, судячи з публікації, головною претензією Києва стали не ці вимоги, а те, що угода не мала жодних гарантій безпеки.

І тепер українська влада має намір внести "зустрічні пропозиції" для Вашингтона.

"Українські чиновники розробляють контрпропозицію, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів, але посилить гарантії безпеки з боку США для України", - повідомили Washington Post джерела, знайомі з переговорами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції делегації Конгресу США підписати меморандум, за яким Штати отримали б 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив 3 лютого, що хоче домовитися з Україною про угоду, яка забезпечить доступ США до рідкісноземельних мінералів, що використовуються в електроніці.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними елементами й іншими речами", – сказав Трамп.

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