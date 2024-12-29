Традиційна російська тактика: у РНБО відреагували на заяви Лаврова

Відкидаючи пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа, Росія вкотре демонструє небажання завершувати війну.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Можу додати, що РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики", – зауважив Коваленко.

На його думку, коли економіка та військово-промисловий комплекс (ВКП) РФ буде зруйновано, тоді думка та бажання кремлівського диктатора та його поплічників стануть неважливими.

"Коли посипеться економіка і ВПК, вже буде байдуже, чого хоче путін і його собаки типу лаврова. А поки – це традиційна російська тактика, множити дурню заради вигравання часу", – зазначив керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сєргій Лавров заявив, що Москву не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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