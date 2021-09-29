"Трагедія Бабиного Яру ніколи не повинна повторитися ні в Україні, ні у світі" - Зеленський

"Трагедія Бабиного Яру ніколи не повинна повторитися ні в Україні, ні у світі" - Зеленський

Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, та встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака "Менора".

Президент Володимир Зеленський переконаний, що трагедія Бабиного Яру ніколи не повинна повторитися ні в Україні, ні у світі, а збереження пам’яті про неї є обов’язком перед майбутніми поколіннями.

"Два слова, за якими понад 100 тисяч людських життів. Два слова, за якими мільйони скалічених доль. Два слова, за якими 80 років спільного болю єврейського та українського народів. Бабин Яр… Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.

"Залежно від віку та виховання, хтось вкотре, а хтось вперше почує ці два страшних слова й ці страшні цифри. Про те, що 80 років тому, 29 вересня 1941 року, нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр. Про те, що за два наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей. Про те, що за два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. Окрім євреїв, це були українці та роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні”, - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв, півтора мільйона з яких, тобто кожен четвертий убитий, були з України.

Президент переконаний, що майбутнім поколінням необхідно знати ці страшні цифри про страшні злочини нацизму для неповторення цих страшних помилок і страшних трагедій в історії людства.

“Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – наш обов’язок перед минулими поколіннями”, - переконаний глава держави.

Зеленський запевнив, що від 2019 року робить усе, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам’яті, гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках.

“Бабин Яр – два жахливих слова, які завжди будуть у нашому минулому. Ніколи знову – два важливих слова, які завжди будуть у нашому майбутньому. І трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде у світі. Ніколи знову”, - наголосив Зеленський.

Також президент ушанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, та встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака "Менора", повідомляє пресслужба глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Зазначається, що квіти від президента також покладено до пам’ятника ромам, вбитих нацистами, а також до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі.

У церемонії взяв участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Нагадаємо:

В Україні 29 вересня вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. Саме цього дня 1941 року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Це майже 34 тисячі людей. Окупаційна влада Третього рейху не шкодувала ні старих - ні молодих, ні жінок - ні дітей.

День пам'яті жертв Бабиного Яру: дві історії свідків страшних подій

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