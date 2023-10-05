"Трагедія для України": чим насправді загрожує затримка із допомогою від США - TIME

Підтримка України в США зберігається, але голоси проти звучать все гучніше, тож отримати додаткову фінансову та військову допомогу стає складніше.

Про це пише видання TIME і називає нову бюджетну угоду США "трагедією для України".

Витрати на Україну ― це лише 5% від бюджету Пентагону і 1% від загального бюджету Сполучених Штатів, пише видання.

"Не варто нехтувати цією сумою, однак вона обʼєктивно невисока, якщо врахувати загрози, які американська підтримка допомагає виключити, і взагалі важливість цієї війни для майбутнього демократичного світу. Відчувши коливання США, знизити підтримку можуть і європейські країни. І мало що може більше підтримати Володимира Путіна ― який, власне, цього й очікує", - зазначає видання.

Незгода американців витрачати частку свого бюджету на Україну наразі загрожує небезпекою витратити набагато більше в майбутньому, коли Росія продовжить свою ненажерливу політику. Окрім грошей, можливо, доведеться втрачати й життя американців.

Однак наразі значна частина американських виборців і політиків, на жаль, воліють цього не усвідомлювати.

Нагадаємо:

У США схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Згодом Джо Байден висловив занепокоєння тим, що боротьба республіканців у Конгресі може зашкодити допомозі Україні, і пообіцяв незабаром виступити з «великою промовою», щоб пояснити, чому США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Байден також припустив, що може бути "інший спосіб" надання підтримки Києву, якщо Конгрес її не схвалюватиме. Подробиць він не навів.

Білий дім підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила понад 100 мільярдів доларів на війну в Україні. Доступ до відповідних документів отримали 12 вересня журналісти Fox News.