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"Трагедія і війна ніколи не відступають зовсім": Боррель закликав Європарламент подумати про збільшення оборонного бюджету

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"Трагедія і війна ніколи не відступають зовсім": Боррель закликав Європарламент подумати про збільшення оборонного бюджету

Associated Press

За словами Борреля, завдяки розробці спільних військових програми, наразі є оборонний фонд.

Російська агресія не мусить налякати Європу, вона мусить її об'єднати.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 1 березня  на засіданні Європарламенту.

"Ми мусимо зрозуміти, що європейський проєкт втратив обороти, тому що ми думали, що горизонт війни віддалився від нас. Але це не так. Це нагадує нам, що трагедія і війна ніколи не відступають зовсім. І це про застосування сили, про застосування жорстокості. Ми про це говорили багато років, для того, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити для боротьби з цим. За останні роки ми говорили більше про оборону, ніж раніше", - зазначив він.

За словами Борреля, завдяки розробці спільних військових програми, наразі є оборонний фонд. Також у низки країн є фінансовий механізм за мир, який зараз активують для України.

"Також в нас є стратегічний компас і після захоплення Росією України ми мусимо його модернізувати для того, щоб ми могли очікувати нові загрози. Ми бачимо з цього прикладу, що Європа мусить думати і про себе більш стратегічно, про своє середовище і світ", - сказав він.

Боррель наголосив, що це не розкіш - це необхідність.

"І ми мусимо відобразити це в питаннях безпеки. І тут Європарламент відіграє дуже важливу роль. Ми вважаємо, що треба замислитись про інструмент примушення перед обличчям таких безрозсудних ворогів. "Ми розуміємо - щоби мати мир - ми мусимо його завоювати". Це говорить нам Путін. Тому ми мусимо підвищувати свій потенціал, ми мусимо підвищувати оборонний потенціал задля того, що запобігти війні", - резюмував політик.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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