"Трагічна помилка": Джонсон застеріг Росію від "військового авантюризму" в Україні

"Трагічна помилка": Джонсон застеріг Росію від "військового авантюризму" в Україні

Британський прем'єр вважає, що питання безпеки Польщі та Україні — це "два різні випадки".

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до Українуистане "трагічною помилкою" для Кремля.

Про це інформує The Guardian.

На запитання журналіста про те, що ще потрібно зробити Заходу, щоб захистити Польщу та Україну від Росії, Джонсон наголосив, що це "два різні випадки".

"Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна — ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну помилок на кордоні", — сказав британський прем’єр.

За його словами, Кремль зробить "трагічну помилку", якщо вважатиме, що "військовий авантюризм" допоможе досягти якихось здобутків.

Раніше Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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