Трамп зробив заяву щодо дедлайну для мирної угоди

Американський лідер наголосив на своєму прагненні завершити війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп перед початком переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго відповів на запитання щодо дедлайну для укладення мирної угоди.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу Fox News.

За словами американського президента, жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.

«У мене немає жодного дедлайну. Моє завдання — це закінчити, зупинити цю війну», — сказав він.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.

Після цієї розмови Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам.

Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

