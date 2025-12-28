- Дата публікації
Трамп зробив заяву щодо дедлайну для мирної угоди
Американський лідер наголосив на своєму прагненні завершити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп перед початком переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго відповів на запитання щодо дедлайну для укладення мирної угоди.
Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу Fox News.
За словами американського президента, жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.
«У мене немає жодного дедлайну. Моє завдання — це закінчити, зупинити цю війну», — сказав він.
Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.
Після цієї розмови Зеленський та Трамп зателефонують європейським лідерам.
Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.