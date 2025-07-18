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Трамп активно просуватиме своє бачення завершення війни в Україні — Держдеп
Президент США Дональд Трамп активно домагатиметься реалізації власного підходу до припинення війни в Україні, водночас зберігаючи зобов’язання перед НАТО щодо підтримки України.
Президент США Дональд Трамп добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні в активний спосіб.
Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, пише Укрінформ.
«Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване»,- зазначила представниця зовнішньополітичного відомства США.
Вона також зауважила, що наразі президент Трамп «достатньо прозоро» висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість. Але разом з тим, за її словами, президент дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.
Раніше в Офісі президента озвучили позицію щодо дій лідера США Дональда Трампа з метою закінчення війни в Україні. Там вважають, що президент США не відступить.
Голова ОПУ Андрій Єрмак «абсолютно оптимістично налаштований» у контексті того, що Трамп не відступить.
«Він знає, що Путін не хоче зараз зупиняти цю війну. І він знає, наскільки успішним був мир через силу з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном», — заявив голова ОПУ.