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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп активно просуватиме своє бачення завершення війни в Україні — Держдеп

Президент США Дональд Трамп активно домагатиметься реалізації власного підходу до припинення війни в Україні, водночас зберігаючи зобов’язання перед НАТО щодо підтримки України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні в активний спосіб.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, пише Укрінформ.

«Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване»,- зазначила представниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона також зауважила, що наразі президент Трамп «достатньо прозоро» висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість. Але разом з тим, за її словами, президент дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

Раніше в Офісі президента озвучили позицію щодо дій лідера США Дональда Трампа з метою закінчення війни в Україні. Там вважають, що президент США не відступить.

Голова ОПУ Андрій Єрмак «абсолютно оптимістично налаштований» у контексті того, що Трамп не відступить.

«Він знає, що Путін не хоче зараз зупиняти цю війну. І він знає, наскільки успішним був мир через силу з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном», — заявив голова ОПУ.

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