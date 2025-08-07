Трамп анонсував $100 млрд інвестицій від Apple і 100% мита на імпорт чипів

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп оголосив про $100 млрд інвестицій від Apple.

Про це він заявив в Овальному кабінеті.

"Це 100 мільярдів доларів, більше, ніж вони спочатку збиралися інвестувати і це найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила Apple в Америку і деінде", - сказав Дональд Трамп.

Реклама

За словами президента США, Apple збільшить інвестиційні зобов'язання у США до 600 млрд доларів на найближчі чотири роки.

Він зауважив, що нова “Програма американського виробництва” спрямована на повернення ланцюжків постачання та високотехнологічного виробництва Apple до Сполучених Штатів.

Також США мають намір ввести імпортне мито у розмірі близько 100% на чіпи та напівпровідники, заявив Трамп. Якщо чіпи зроблені США, вони звільняються від мит.

Нагадаємо, 30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір “суттєво підвищити” імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.

Реклама

Росія звинувачує США в торгівельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.

Раніше також повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії. За його словами, раніше він “ніколи не встановлював відсотки”, але тепер планує активно цим займатися.