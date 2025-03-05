Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкоземельних металів у США

Американський президент Дональд Трамп розповів, як повернути минулу велич Америки.

Про це він заявив 5 березня 2025 року під час виступу у Конгресі.

Зокрема:

Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкісноземельних металів у США. "Цього тижня я зроблю історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у США", - сказав американський президент.

Нова торгова політика США буде чудова для фермерів. Я люблю фермерів. Вони зможуть працювати на внутрішньому ринку США. З ними ніхто не зможе конкурувати.