Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкоземельних металів у США

Американський лідер хоче зробити Америку знову великою.
Американський президент Дональд Трамп розповів, як повернути минулу велич Америки.
Про це він заявив 5 березня 2025 року під час виступу у Конгресі.
Зокрема:
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Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкісноземельних металів у США. "Цього тижня я зроблю історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у США", - сказав американський президент.
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Нова торгова політика США буде чудова для фермерів. Я люблю фермерів. Вони зможуть працювати на внутрішньому ринку США. З ними ніхто не зможе конкурувати.
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2 квітня будуть введені мита. У відповідь на будь-які мита будуть оголошені мита у відповідь. Ми їх - вони нас. Китай, Індія та Євросоюз повинні бути готові до мит у відповідь США.
Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив "золотий вік" Америки.
Також він розповів про вихід США з міжнародних угод, зокрема, кліматичної та з міжнародних інституцій, наприклад, ВООЗ.