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Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкоземельних металів у США

Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкоземельних металів у США

Президент США Дональд Трамп у Конгресі розповідає про світле майбутнє

Американський лідер хоче зробити Америку знову великою.

Американський президент Дональд Трамп розповів, як повернути минулу велич Америки.

Про це він заявив 5 березня 2025 року під час виступу у Конгресі. 

Зокрема:

  • Трамп анонсував будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкісноземельних металів у США. "Цього тижня я зроблю історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у США", - сказав американський президент. 

  • Нова торгова політика США буде чудова для фермерів. Я люблю фермерів. Вони зможуть працювати на внутрішньому ринку США. З ними ніхто не зможе конкурувати. 

  • 2 квітня будуть введені мита. У відповідь на будь-які мита будуть оголошені мита у відповідь. Ми їх - вони нас. Китай, Індія та Євросоюз повинні бути готові до мит у відповідь США. 

Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Також він розповів про вихід США з міжнародних угод, зокрема, кліматичної та з міжнародних інституцій, наприклад, ВООЗ

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