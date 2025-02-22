Трамп анонсував черговий раунд переговорів між США та Росією

Делегації Сполучених Штатів та РФ проведуть черговий раунд переговорів 25 лютого.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає Sky News.

Виступаючи на церемонії приведення до присяги свого нового міністра торгівлі він заявив, що майданчиком для переговорів знову виступить Саудівська Аравія.

Також глава Білого дому повторив свою заяву, що російський диктатор Путін прагне укласти мирну угоду.

Раніше повідомлялося, як українці сприймають мирні переговори без участі Києва.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в участі президента України Володимира Зеленського у переговорах про припинення війни.

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