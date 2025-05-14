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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп анонсував "гарні новини" щодо війни РФ проти України після зустрічі в Катарі

Президент США Дональд Трамп заявив про можливі гарні новини щодо війни РФ проти України вже найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливий прорив у переговорах між Росією та Україною, які мають відбутися вже завтра.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед початком зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані у рамках близькосхідного турне, передає NBC News.

“Я думаю, що сьогодні, можливо, завтра, а можливо, і в п’ятницю, чесно кажучи, на нас чекають досить хороші новини”, — сказав Трамп, не уточнюючи деталей.

Він також похвалив Аль Тані, назвавши його “давнім другом”, та зазначив, що вони обговорять ключові напрями двостороннього співробітництва — зокрема інвестиції, енергетику, військову сферу та безпеку.

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним “заради порятунку життів”.

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