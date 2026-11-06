Трамп анонсував "масштабну угоду": Пєсков озвучив позицію Кремля

Дмитро Пєсков / © Getty Images

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У Кремлі заговорили про майбутню систему безпеки в Європі, але водночас звинуватили європейські країни в «нерішучості» та «неготовності» до переговорів.

Про це заявив речник «фюрера» РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про «масштабну угоду», яка «може торкнутися всієї Європи».

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Він зухвало наголосив, що без участі Європи обговорити питання безпеки України та РФ «на певному етапі» буде неможливо. Однак Кремль начебто наразі не бачить готовності європейців до такого діалогу.

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Пєсков цинічно дорікнув європейським країнам, що ті нібито досі не можуть визначитися, хто має представляти їх на переговорах. Водночас він зауважив, що «якихось ідей» чи жодних конкретних пропозицій щодо майбутньої системи європейської безпеки від Європи Росія не отримувала.

Заяви США про угоду для України та Європи

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про підготовку «великої та чудової» угоди. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а «може торкнутися усієї Європи».

Водночас спецпредставник американського президента Джаред Кушнер розповів подробиці угоди. За його словами, США працюють над завершенням війни та створенням умов для тривалого миру, тому це буде домовленість, «від якої всі будуть у захваті».

Також Кушнер повідомив, що вже наступного тижня в Абу-Дабі мають відбутися перші від лютого 2026 року тристоронні мирні переговори за участю України, Росії та США. Як стверджує представник Трампа, якщо ці перемовини матимуть результат, Вашингтон планує розширити формат і залучити до нього європейські країни.

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