США запропонували Україні план щодо завершення війни: що про нього відомо

Дональд Трамп найближчим часом повідомить деталі мирної угоди / © ТСН.ua

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що найближчими днями розповість деталі мирної угоди між Україною та Росією. Ба більше, він переконаний, що є «дуже хороший шанс» для її укладення.

Тим часом іноземні медіа, посилаючи на власні джерела, почали публікувати відомості про те, про що йдеться у потенційному «мирному плані» Трампа.

Чим має поступитися Україна і що отримає РФ згідного з мирною угодою від США — дізнавайтесь у матеріалі ТСН.ua.

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«Сім пунктів плану»

Видання The Financial Times припускає, що Трамп поспішає з укладенням мирної угоди між Україною та РФ до 30 квітня. Адже саме тоді президент США зможе заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства.

Також FT зазначає, що Росія може припинити бойові дії та піти на переговори, коли витіснить українські війська з Курщини.

Своєю The Telegraph повідомляє, що потенційний «мирний план Трампа» нібито складається із семи пунктів. Проте, вони не міститимуть чітких гарантій безпеки для Києва.

За даними джерел видання, перші два пункти плану передбачають негайне припинення вогню і прямі переговори між Україною і Росією.

The Financial Times зазначає, що один із пунктів також вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО. Втім, країна, як і раніше, матиме можливість вступити в ЄС.

В інших пунктах йдеться про підписання Україною угоди про корисні копалини, відмова від територій, питання введення миротворчих сил, та можливість нових відносин між США і Росією.

Миротворчі сили в Україні

Мирний план Трампа може містити в собі розміщення європейських військ для забезпечення припинення вогню, пише New York Post.

«Сили забезпечення стійкості є частиною гарантій безпеки, які прагне отримати Україна», — йдеться у статті.

Також розглядається можливість створення окремих миротворчих сил, що складатимуться з представників Росії, України та третьої країни, яка не є членом НАТО, для спостереження за дотриманням припинення вогню. США можуть долучитися до процесу фінансово, а не військово.

Територіальні поступки з обох сторін

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США запропонували Росії та Україні мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення, зазначає агентство Bloomberg.

За його словами, запропонована схема передбачає деякі поступки з обох сторін, при цьому остаточні кордони можуть відрізнятися від поточних позицій фронту.

Венс підкреслив, що США висунули «дуже чітку пропозицію» обом країнам, поставивши умову: або прийняти цей план, або Вашингтон вийде з переговорного процесу. Він виразив оптимізм щодо перспектив угоди, заявивши, що всі сторони діють добросовісно.

Американський посадовець також зазначив, що припинення бойових дій дозволить обом країнам зосередитись на внутрішньому розвитку.

Визнання окупації Криму та відмова від територій

Видання Wall Street Journal повідомляло, що план може включати визнання Криму російською територією. Ця пропозиція викликає суперечки, оскільки як попередні адміністрації США, так і Україна відкидали можливість визнання анексованих територій.

The Washington Post також зазначає, що пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном окупованого Криму територією Росії та скасування санкцій проти Росії згідно з майбутньою угодою.

За повідомленням видання американський план не вимагає від Києва «офіційного визнання втрати Криму» — цей крок має зробити лише США. Однак, як повідомляється, Україна зазнає значного тиску з боку союзників щодо прийняття цих умов, особливо на тлі поточних військових успіхів Росії.

Радник президента України, чиє ім’я не називається, підтвердив, що українська сторона розглядає лише окремі елементи пропозиції, відкидаючи інші. Європейські дипломати, ознайомлені з ситуацією, виражають сумніви щодо ефективності такого підходу, вказуючи на низькі шанси досягнення прогресу в найближчому майбутньому.

Джерело видання New York Post повідомило, що Україна нібито розглядає можливість тимчасового визнання російського контролю над 20% окупованих територій на умовах «де-факто» (фактичне визнання окупації без офіційного відчуження територій), але не «де-юре» (формального визнання російського суверенітету).

Станом на зараз обидві сторони вивчають умови потенційної угоди, але утримуються від офіційних заяв щодо готовності до компромісу. Як зазначає видання, остаточні позиції України та Росії залишаються невизначеними.

Замороження війни по лінії фронту

За даними Financial Times, Путін через посередника Трампа Стіва Віткоффа передав пропозицію заморозити війну на поточних позиціях. На відміну від попередніх максималістичних вимог, Росія готова відмовитись від претензій на повний контроль над чотирма областями (Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською).

Проте європейські чиновники попереджають, що це може бути тактичним ходом Путіна. На їхню думку, російський лідер намагається залучити Трампа до нав’язування Україні невигідних умов під виглядом «миру». Як зазначив один з єврочиновників, на Київ чиниться сильний тиск заради можливості Трампа оголосити політичну перемогу.

Ці переговори відбуваються на тлі повільного, але стабільного просування російських військ, що надає Кремлю додаткові переговорні важелі.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що інформація про замороження війни на нинішній лінії фронту не відповідає дійсності тому «слухати треба лише першоджерела». Також він додав, що Кремль не знає з яких пунктів складається мирний план президента Трампа щодо врегулювання війни між Росією та Україною.

«Остаточна пропозиція» Трампа

За даними видання Axios, адміністрація США очікує офіційної відповіді України на пропонований «мирний план». Згідно з односторінковим документом, представленим українській делегації в Парижі, угода передбачає офіційне визнання Вашингтоном анексії Криму Росією та де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями на Донбасі та півдні України.

Видання називає цей документ «остаточною пропозицією Трампа».

Також Axios повідомляє про те, що пропонують США Україні згідно з «мирним планом»:

гарантії безпеки від групи країн (проте без участі США);

виведення російських військ з частини Харківської області;

вільне судноплавство по Дніпру вздовж лінії фронту на півдні;

компенсація та допомога на відбудову (проте в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування);

ЗАЕС вважатиметься українською територією буде під управлінням США, електрика постачатиметься та Україні, і Росії.

Розбіжності між сторонами

Запропоновані США умови мирного врегулювання викликали серйозні розбіжності між Вашингтоном, Європою та Україною, передає Reuters. Під час паризьких консультацій, стало зрозуміло, що низка американських ініціатив є неприйнятними для європейських союзників та Києва.

Основним каменем спотикання стало пропоноване США визнання анексії Криму, що суперечить як міжнародному праву, так і Конституції України. Як заявив 22 квітня президент Володимир Зеленський, Україна ніколи не погодиться на юридичне визнання окупації півострова. Також суттєві розбіжності виникли щодо передчасного зняття санкцій із Росії, на чому наполягає Москва.

Хоча держсекретар США Марко Рубіо заявляв про позитивне сприйняття запропонованих рамкових угод, європейські дипломати вказують на значні розбіжності у підходах.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про причину, чому були зірвані переговори в Лондоні щодо миру в Україні.

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