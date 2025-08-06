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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп анонсував намір запровадити 100% тарифи проти торговельних партнерів Росії

Трамп заявив, що планує запровадити 100-відсоткові тарифи проти торговельних партнерів Росії, підкресливши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер має намір діяти активно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії. За його словами, раніше він “ніколи не встановлював відсотки”, але тепер планує активно цим займатися.

“Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого проміжку часу”, — зазначив американський лідер.

Трамп також підкреслив, що нинішня війна — не його, а попереднього президента США Джо Байдена. “Це безлад. І я тут, щоби вивести нас із нього”, — наголосив він.

30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір “суттєво підвищити” імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.

Трамп наголосив на тому, що Індія купує “величезні обсяги російської нафти”, а згодом продає більшу її частину на відкритому ринку для отримання прибутків.

Окрім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Трампа покарати Індію за "воєнну спекуляцію". Політик також заявив, що вітає “тверду відданість” очільника Білого дому щодо припиненню “цієї кривавої бійні в Україні”.

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