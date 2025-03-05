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Трамп анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США та смертну кару за вбивство поліцейських

Трамп анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США та смертну кару за вбивство поліцейських

Президент США Дональд Трамп заявив про боротьбу з мексиканськими наркокартелями

Він хоче повернути закон та порядок на вулиці США.

Настав час Америці оголосити війну картелям, що ми і зробимо.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу 5 березня у Конгресі США. 

"Мексиканська влада передала нам 29 очільників картелів. Такого в історії ще не було. Але Мексиці та Канаді потрібно припинити влив фентанілу в США", - сказав американський лідер. 

Також він анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США. 

"Ми повернемо закон та порядок до наших міст", - наголосив Дональд Трамп. 

Він підписав указ про обов'язкову смертну кару за вбивство поліцейських. Він хоче зробити цей указ законом у США. Мовляв, ми не дозволимо, щоб їх вбивали. 

"Ми повертаємо собі свій суверенітет. Ми повинні повернути порядок до свої міст і містечок. В останні роки наша система правосуддя була перевернута радикальними ліваками", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив "золотий вік" Америки

Також він розповів про вихід США з міжнародних угод, зокрема, кліматичної та з міжнародних інституцій, наприклад, ВООЗ

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступає з першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом

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