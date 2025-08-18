- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2433
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп анонсував негайне завершення війни в Україні
Очільник Білого дому заявив, що Зеленський «може покласти край війні з Росією, якщо захоче», однак Україна не вступатиме до НАТО.
Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського вдатися до угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
«Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — зазначив він.
Крім того, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі із європейськими лідерами.
«Великий день завтра у Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх», — написав президент США.
Раніше Трамп заявив про «великий прогрес» щодо Росії, а також поскаржився на «фейкові ЗМІ», які не оцінили його старання.
Як відомо, сьогодні Зеленський та європейські лідери зустрінуться у Білому домі.