Трамп анонсував негайне завершення війни в Україні

Очільник Білого дому заявив, що Зеленський «може покласти край війні з Росією, якщо захоче», однак Україна не вступатиме до НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського вдатися до угоди з Росією, щоб завершити війну в Україні.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — зазначив він.

Крім того, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі із європейськими лідерами.

«Великий день завтра у Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх», — написав президент США.

Раніше Трамп заявив про «великий прогрес» щодо Росії, а також поскаржився на «фейкові ЗМІ», які не оцінили його старання.

Як відомо, сьогодні Зеленський та європейські лідери зустрінуться у Білому домі.

