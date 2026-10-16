Трамп анонсував оприлюднення "подробиць" про Зеленського і знову заявив, що Путін хоче миру

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що російський президент Владімір Путін хоче закінчити війну проти України. Під час спілкування з журналістами американський лідер також прокоментував запитання про президента України Володимира Зеленського, однак прямої відповіді не надав.

Про це Трамп заявив журналістам біля Білого дому 16 жовтня, перед відльотом до Джорджії.

Реклама

Що Трамп сказав про Путіна і Зеленського

Один із журналістів запитав американського президента, чи хоче він, щоб Зеленський пішов з посади, і нагадав, що саме Путін розпочав війну проти України.

Реклама

«Знаєте, я знаю всі подробиці, гаразд? І в певний момент я їх оприлюдню», — відповів Трамп, не уточнивши, про які саме подробиці йдеться.

Президент США додав, що його нічого не цікавить, окрім завершення війни в Україні. За його словами, обидва лідери хочуть, щоб бойові дії закінчилися.

Трамп окремо наголосив, що Путін хоче завершити війну. Водночас він не назвав конкретних умов, на яких кремлівський диктатор нібито готовий припинити бойові дії, та не повідомив про нові домовленості щодо мирного врегулювання.

Напруга між Трампом і Зеленським — останні новини

13 жовтня Трамп уже заявляв, що обидва лідери хочуть зупинити війну, але не знають, як цього досягти. Тоді він пояснював глухий кут ворожнечею між президентами та запевняв, що допоможе їм дійти згоди.

Реклама

Згодом Трамп посилив критику Зеленського, стверджуючи, що той не зацікавлений у домовленостях про завершення війни. У Кремлі підтримали ці заяви: речник російського президента Дмитро Пєсков також звинуватив Київ у відсутності готовності до мирного врегулювання.

Зеленський відповів на критику Трампа, заявивши, що йому легше мати справу з президентом США, ніж із Путіним. Український лідер наголосив, що не бачить готовності Кремля до справжніх переговорів, а російські територіальні претензії не обмежуються Донбасом.

Новини партнерів