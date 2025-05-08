Трамп анонсував розмову з Зеленським після ратифікації угоди про надра

Трамп планує поговорити з Зеленським після ратифікації угоди про надра / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутись «трохи пізніше». Водночас Трамп зауважив, що Білий дім цінує швидку ратифікацію угоди про надра Верховною Радою України.

Про це американський президент заявив у четвер, 8 травня, під час брифінгу в Овальному кабінеті.

«Ми щойно завершили угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована та схвалена їхніми законодавчими органами [Верховною Радою — ред.]. І ми це цінуємо. І я розмовлятиму з президентом [Зеленським — ред.] трохи пізніше», — сказав Трамп.

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Він підкреслив, що відтепер Сполучені Штати мають доступ до «величезної кількості дуже, дуже високоякісних рідкоземельних елементів».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що після ратифікації угоди про надра Верховною Радою команди перемовників близько місяця працюватимуть над двома технічними угодами щодо створення інвестиційного фонду.