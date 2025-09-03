Трамп анонсував термінову розмову з Путіним щодо України

«Кривавий безлад»: Трамп знову телефонуватиме Путінові / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що поговорить з Володимиром Путіним «дуже скоро».

Про це глава Білого дому сказав в Овальному кабінеті разом із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

«Ми вжили дуже рішучих заходів. Але я поговорю з ним (Путіним — Ред.) протягом наступних кількох днів, і ми з ним це обговоримо. Я знатиму, що станеться», — сказав президент США.

Трамп каже, що вірить, що «ми знайдемо гарне рішення» для завершення війни в Україні.

«На війні ніколи не знаєш, що станеться. Війна складна, небезпечна і яка безладна. Який кривавий безлад. Це буде зроблено так чи інакше», — зазначив він, очевидно маючи на увазі припинення війни в Україні.

Президент США додав, що його «не влаштовує» кількість людей, яких в Україні убивають щотижня.

«Вони (військові — Ред.) — люди, у них є батьки. Вони прощаються зі своїми батьками, і їхні батьки більше ніколи їх не побачать… Я хочу, щоб це припинилося зараз», — каже він.

Раніше Трамп заявив, що у нього залишаються «фаза 2 та фаза 3» на випадок незадоволеністю діями Путіна.