Трамп анонсував візит свого спецпосланця до Росії: назвав можливі дати поїздки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф може відвідати Росію 6 або 7 серпня 2025 року.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Нью-Джерсі, йдеться у повідомленні журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х.

Глобально мета візиту не розкривається, однак американський президент зауважив, що у разі, якщо 8 серпня Росія не погодиться на припинення вогню, США введуть нові санкції.

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"Санкції будуть, але, видно, вони досить добре уникають санкцій. Вони хитрі персонажі, тож побачимо, що буде", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 29 липня поставив Кремлю новий дедлайн-ультиматум: 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. На 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та “інші речі”.

У відповідь у Кремлі заявляли, що продовжуватимуть війну до “досягнення цілей”, попри заяви Трампа.

Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій.

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