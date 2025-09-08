ТСН у соціальних мережах

Політика
391
1 хв

Трамп анонсував візити європейських лідерів до США для обговорення завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями європейські лідери приїдуть до США.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що окремі європейські лідери планують відвідати Сполучені Штати для обговорення можливих кроків, які мають призвести до завершення війни між Росією та Україною.

Про це він сказав журналістам після повернення з турніру US Open у Нью-Йорку.

«Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально», — повідомив глава Білого дому, не уточнивши, кого саме має на увазі.

Водночас Трамп підкреслив, що він «не задоволений» поточним станом війни, відповідаючи на питання журналістів про масштабну нічну атаку Росії, під час якої уламки дрону спричинили пожежу в будівлі Кабінету міністрів у Києві.

Виступаючи перед ЗМІ, президент США знову запевнив, що війна невдовзі закінчиться.

«Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів поспілкуюся з Путіним. Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо», — наголосив Трамп.

Раніше публіцист Віталій Портников заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, здається, досі не усвідомлює, яку небезпеку несе військова перемога РФ над Україною.

Ми раніше інформували, що авторитарні лідери використовують некомпетентність Трампа і мають при цьому добрі стосунки з американським президентом.

