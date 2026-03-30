Трамп анонсував зустріч із Лукашенком після "люб’язного" вчинку

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та подякував йому за звільнення 250 політв’язнів у цій країні.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Трамп нагадав, що 19 березня Лукашенко провів переговори з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Після цієї зустрічі було ухвалено рішення про помилування 250 утримуваних у Білорусі політичних в’язнів.

«Минулого тижня мій посланець у Білорусі Джон Коул після переговорів із вельмишановним президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в’язнів!» — йдеться у заяві американського лідера.

У підсумку загальна кількість ув’язнених, яких, за словами Трампа, «люб’язно звільнив» Лукашенко від травня минулого року, перевищила 500 осіб.

«Я хотів би висловити найтеплішу подяку президенту за цей вчинок і з нетерпінням чекаю на зустріч із ним на наступному засіданні «Ради миру»!» — повідомив президент США.

Допис Дональда Трмпа у соцмережі Truth Social

Нагадаємо, 19 березня Коул зустрівся в Мінську з Лукашенком, що призвело до звільнення нової групи політв’язнів (зокрема Катерини Андрєєвої, Едуарда Пальчиса та Насти Лойко) і початку скасування американських санкцій проти фінансового сектору Білорусі та калійних компаній. Коул обговорив також можливий візит Лукашенка до США. Спецпосланець передав слова підтримки від Трампа, назвавши білоруського лідера «добрим другом», та відзначив цінність позиції Мінська щодо близькосхідного конфлікту.

Візит Лукашенка до США — що відомо

20 березня Лукашенко заявив, що отримав особисте запрошення від Трампа відвідати його маєток Мар-а-Лаго у Флориді для фіналізації «великої угоди» між США та Білоруссю. За словами диктатора, цей процес уже включає звільнення 250 політв’язнів в обмін на зняття американських санкцій з білоруських підприємств. Лукашенко стверджує, що прийняв пропозицію про зустріч.

23 березня Financial Times повідомила, що адміністрація Трампа розглядає можливість запрошення Лукашенка до Білого дому або Мар-а-Лаго для налагодження діалогу з союзником Росії. За даними видання, переговори про ймовірну зустріч тривають кілька місяців, що підтвердив Коул. Остаточного рішення ще немає, оскільки підготовка триває, проте в США сподіваються на позитивний результат.